РИАМО - 31 авг. Сотрудники Росгвардии задержали в Коломне пьяного мужчину, который угрожал ножом своему соседу, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в частном доме, расположенном на Радонежской улице, мужчина, размахивая кухонным ножом, угрожает убийством хозяину дома.

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Злоумышленник пытался оказать сопротивление правоохранителям, однако, был задержан и передан в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Хозяин дома рассказал, что сосед дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурными словами. Потерпевший сделал ему замечание, и затем между мужчинами произошла перепалка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Известно, что задержанный - 37-летний ранее не судимый местный житель.