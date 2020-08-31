РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В двух домах подмосковного Подольска на улице Юбилейная временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ в понедельник, сообщается на сайте УК.

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в понедельник с 9:15 и до окончания работ не будет подаваться горячее водоснабжение потребителям на улице Юбилейная, в домах №№26а, 28а», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.