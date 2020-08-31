РИАМО - 31 авг. По мнению психолога Александра Асмолова, родители должны сами способствовать тому, чтобы их дети шли учиться в те школы, где главное — мотивация ребенка и талантливые учителя, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Главная стратегия состоит в том, что выигрывает то образование, которое, прежде всего, интересно детям. Если родители и учителя расскажут детям, насколько получение образования важно, ценно, и насколько этот процесс может их увлечь, то никакие ковиды не помешают детям заниматься тем, во что они влюблены», — отметил Асмолов.

Он добавил, что образование начинается с начальной школы, так как талантливый ученик начинается с талантливого учителя.

«Если вы приходите в школу, где учителю не до ребенка, а до отчета, который от него требуют тот или иной орган власти, тогда там разрушают психику наших детей», — отметил эксперт.

По его словам, если процесс получения образования окажется мотивирующим и интересным для детей, то они будут иметь как раз тех способных учителей, которые хотят их учить, в результате чего вырастут сильными, умными и образованными.