РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Из подмосковных Люберец за минувшую неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов, сообщила в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу представитель компании Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю вывезено 28 563 кубических метра отходов. Из них 2 478 кубометров - сухие отходы», - сказала Безсонова.

Она добавила, что в городском округе для работы по вывозу твердых коммунальных отходов ежедневно задействованы более 80 человек и 50 единиц техники.

«Для замены контейнерного парка в городском округе Люберцы регоператором закуплены 448 пластиковых контейнеров. На сегодняшний день расставлены 325 контейнера», - завершила она.