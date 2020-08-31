РИАМО - 31 авг. В рамках профилактической работы МЧС в столичных учебных заведениях устранили более 800 нарушений, большая часть из них была связана с ремонтными работами, сообщил журналистам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров.

В преддверии 1 сентября сотрудники МЧС провели профилактическую операцию «Школа», в рамках которой все образовательные учреждения города прошли проверку по подготовке к новому учебному году.

«Неоднократно школы были обследованы как в надзорном, так и в профилактическом форматах. Более 800 нарушений, связанных в первую очередь с проведением ремонтных работ, были выявлены в начальной стадии», — сказал Комаров.

Он добавил, что на сегодняшний день все образовательные учреждения города полностью готовы к началу нового учебного года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что новый учебный год в столичных школах должен пройти в обычном режиме. Несмотря на ограничения из-за коронавируса, школы готовы принять учеников с 1 сентября.