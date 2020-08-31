РИАМО - 31 авг. Свыше 1,5 тысяч объектов торговли предложат жителям Подмосковья цветы к 1 сентября, средняя стоимость букета составит от 550 рублей до 2 тысяч рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Первое сентября является одним из ежегодных пиков на розничном рынке цветов, при этом дефицита и резкого роста цен на продукцию не ожидается. Как правило, цены в преддверии дня знаний возрастают на 20-30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября», — пояснил Разин.

В Подмосковье осуществляют торговую деятельность 260 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции. Из них 217 — это павильоны и 43 киоска, а также 1 060 стационарных цветочных магазинов и салонов. Наибольшее количество таких объектов расположено в Подольске, Химках и Ленинском округе.

По словам министра, к первому сентября в магазины завозят огромное количество разнообразных цветов. В течение года ассортимент цветочной продукции на территории Подмосковья достигает более 4,5 тысяч сортов.

Средний ассортимент магазина составляет 300-500 сортов цветов, а нестационарного торгового объекта — 100-200 сортов. Наибольшим спросом у покупателей в День знаний пользуются: розы, астры, герберы, гладиолусы, гортензии, хризантемы, а также сборные букеты.

Разин отметил, что хризантемы обойдутся в среднем по цене 80 рублей за штуку; розы — 90 рублей за штуку; герберы — 80 рублей за штуку; гладиолусы — 95 рублей штуку; гортензии — 420 рублей за штуку; подсолнух — 155 рублей за штуку.

Цена на средний букет составит от 550 до 2 тысяч рублей, а самые ходовые букеты стоят порядка 700 рублей, заключил глава Минсельхозпрода.