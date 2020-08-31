РИАМО - 31 авг. С начала года в столице произошло 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, почти половина из них произошла при переходе дороги, сообщила журналистам начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«На сегодняшний день в Москве произошло 66 ДТП с участием детей. Из них 40% — это происшествия при переходе через дорогу. Мне кажется, что эта цифра не очень хорошая», — сказала Ярославская.

Она добавила, что сберечь здоровье ребенка поможет одежда со светоотражающими элементами.