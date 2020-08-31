РИАМО - 31 авг. Школьники из Подмосковья стали лауреатами 23-го Московского международного форума «Одаренные дети», говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского общественного движения «Одаренные дети — будущее России».

Форум проводился с 1 января по 20 апреля 2020 года под девизом «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!».

«Лауреатами стали учащиеся из десяти городских округов Московской области: Балашиха, Бронницы, Кашира, Королев, Лосино-Петровский, Мытищи, Одинцово, Солнечногорск, Химки и Щелково», — перечисляется в сообщении.

Программа форума включала в себя 22 номинации по призванию к будущей профессии, среди них: «Клуб юных историков», «Компьютерный мир», «Юные богословы», «Союз юных экологов» и другие. К участию были приглашены ученики 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов творчества.

Московский международный Форум «Одаренные дети» — уникальная программа всестороннего развития личности ребенка, которую реализует с 1998 года Общероссийское общественное движение «Одаренные дети — будущее России».

Цель форума — оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой молодежи через региональные и федеральные власти, СМИ.

За время существования Московского международного форума «Одаренные дети» в нем приняли участие почти 200 тысяч детей из разных стран, в том числе из 64 регионов России.