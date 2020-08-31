РИАМО - 31 авг. В Московской области на Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» продали 66 тонн сыра, рассказал член Общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров России, фермер Олег Сирота.

«У нас 87% того, что было привезено на фестиваль, продано», — сказал Сирота в эфире «Радио 1».

Он отметил, что также реализовано 38 тонн молочной продукции, около 30 тонн хлеба, 10 тонн колбас, много меда и другой продукции. Фермер признался, что ему очень понравилась атмосфера мероприятия и настроение жителей Московского региона.

«Они пожимали нам руки, говорили: «Ребята, идите вперед, у вас все получится». Это было здорово!» — добавил Сирота.

Жители Подмосковья и столицы с удовольствием посещали фестиваль, так как за время пандемии соскучились по таким душевным мероприятиям.

Сыровар объяснил, что для фермеров этот фестиваль был «глотком воздуха», так как многие хозяйства оказались на грани банкротства. За счет мероприятия сыровары распродали свою продукцию.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил в Истре с 27 по 30 августа. Мероприятие вошло в топ-3 лучших событий последних летних выходных на территории России. Свою продукцию на фестивале представили порядка 400 участников. На фестивале нужно было носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность данного события для поддержки бизнеса в регионе. В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что в рамках мероприятия у фермеров были возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.