РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Территорию у первого памятника подольским курсантам в Калужской области приведут в порядок к 5 октября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций Татьяна Ропот, начальник отдела развития молодежного движения комитета по делам молодежи Наталья Касаткина вместе с почетным гражданином города Подольска Вячеславом Жученко посетили место братского захоронения 158 бойцов Красной Армии, погибших в 1941 году в Калужской области. Здесь в 1966 году силами подольских комсомольцев был установлен первый памятник подольским курсантам на месте их захоронения возле деревни Васисово в Калужской области.

«Первым делом – ко Дню памяти Подольских курсантов – приведут в порядок территорию мемориала. В дальнейшем совместно с молодежью приведем в порядок и саму стелу. Постараемся привлечь к этой работе ребят из Малоярославецкого района. И, конечно, теперь этот мемориал будет включен в перечень памятных мест, связанных с героическим подвигом подольских курсантов и бойцов Красной Армии. Школьники и студенты будут вновь и вновь приезжать на братские могилы, чтобы поклониться памяти защитников Москвы», - сказала Ропот.