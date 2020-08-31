РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 31 авг. В Щелкове ищут 39-летнего мужчину, который пропал более двух недель назад, сообщается на странице «Инфог Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Разыскивается Сергей Савицкий. С 12 августа 2020 года его место нахождение неизвестно. Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Особая примета - сутулится при ходьбе. Какая на нем была одежда неизвестно», - говорится в сообщении.

Всем, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба сообщать по телефонам 8 (800)700-54-52 и 112.