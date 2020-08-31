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РИАМО
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Александр Манзюк
В преддверии 1 сентября на большинстве московских цветочных рынков царит небывалый ажиотаж.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Поток покупателей, желающих приобрести цветы ко Дню знаний, ежечасно увеличивается.
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РИАМО
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Александр Манзюк
По словам торговцев, уже к полудню прилавки с букетами заметно опустели.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Между тем, флористы считают, что пик продаж цветов наступит ближе к вечеру.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Несмотря на закрытие станции метро «Рижская», рядом с которой расположен знаменитый Рижский цветочный рынок, покупателей меньше не стало, отмечают продавцы.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Не напугала москвичей и эпидемиологическая ситуация.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Жители столицы по-прежнему предпочитают покупать цветы с рук, а не заказывать через интернет.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В среднем цена на букет в этом году составила около 700 рублей, рассказал флорист Михаил Кормилин.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рижский цветочный рынок в преддверии Дня знаний 2020 в Москве
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