РИАМО - 31 авг. Министерством здравоохранения Московской области утвержден план вакцинации против гриппа населения в 2020 году с охватом не менее 60% от численности населения региона и не менее 75% от численности населения, находящегося в группах риска, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Московской области применяются вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс». Вакцина поставлена во все медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения региона.

«Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Московской области, приступили к организации проведения профилактической вакцинации населения против гриппа в соответствии с планом вакцинации, утвержденным распоряжением», — говорится в сообщении.

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