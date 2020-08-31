РИАМО - 31 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл новый крытый каток Спортивного комплекса Олимпийской деревни-80, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сегодня открываем большой крытый каток в Олимпийской деревне. Он был построен несколько месяцев назад и теперь – после снятия ограничений – начинает полноценную работу», – сказал Собянин.

Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80 является одним из крупнейших и популярнейших физкультурно-спортивных центров на западе Москвы. Здесь тренируются сборные команды России и Москвы по вольной и греко-римской борьбе. Кроме того, в комплексе проходят соревнования различного уровня по боевым искусствам и игровым видам спорта.

Также на спортобъекте работают несколько десятков спортивных клубов и секций по футболу, хоккею, теннису, баскетболу, художественной гимнастике, общефизической подготовке, плаванию, единоборствам и шахматам. Каждый месяц в комплексе тренируются больше 8,3 тысячи человек, из них 6,9 тысячи детей.

Реконструкция спортивного комплекса прошла в 2016-2017 годах. Здесь появился новый футбольно-легкоатлетический стадион, крытые теннисные корты и административно-бытовой корпус.

Позже на объекте построили крытый каток – ледовая арена 61х30 метров с трибунами на 284 места, предназначенная для организации спортивных тренировок и проведения соревнований.

Кроме того, в 3-этажном здании площадью 6,8 тысячи квадратных метров разместили дополнительную тренировочную ледовую площадку, два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе, где часть столиков – с видом на ледовую арену.

После снятия ограничительных мер на катке были начаты тренировки по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Предполагается, что уже в сентябре здесь будут постоянно заниматься до 500 человек (ведется набор в секции).