РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Подольские художники изобразили Станиславского и Чехова с цитатами на стенах новой школы в микрорайоне Климовск, которая откроется 1 сентября, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Художники Сергей Салин и Илья Демченко выполнили художественное оформление нового здания (на улице Революции, дом 2) гимназии имени Подольских курсантов», - говорится в сообщении.

В новой школе на стенах появились изображения Станиславского, Чехова, Даля и многих других с цитатами, а также книги, сова и многое другое.