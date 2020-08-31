РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. Дополнительный светофор появится по просьбе жительницы Балашихи рядом с автовокзалом на пешеходном переходе на улице Некрасова в микрорайоне Южный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сотрудница 345-го механического завода рассказала о сложной дорожной ситуации главе Балашихи Сергею Юрову во время его встречи с сотрудниками предприятия. Она отметила, что на улице Некрасова оживленное автомобильное движение и порой нерегулируемый пешеходный переход превращается в прогулочную дорожку. Люди не понимают, что прежде, чем начать движение даже по переходу, нужно остановиться и убедиться в безопасности. По поручению Юрова дорожную обстановку на улице Некрасова оценил его заместитель Алексей Ковалев.

«Мы обязательно наведем здесь порядок. Необходима установка светофора, также будет нанесена дорожная разметка, которая ограничит движение частных автомобилей в зоне посадки и высадки пассажиров общественного транспорта»,— сказал Ковалев.

Он добавил, что эти меры планируется принять до конца текущего года.

По нерегулируемому переходу рядом с автовокзалом ходят в том числе посетители поликлиники №6 и ученики гимназии №1. Осложняют ситуацию автовладельцы, которые паркуют машины рядом с остановкой общественного транспорта. Это вынуждает водителей автобусов останавливаться на пешеходном переходе.