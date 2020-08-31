РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 6 сентября будут выявлять нарушения правил перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения нарушений детьми правил дорожного движения в качестве пешеходов, нарушений правил перевозки детей, ужесточения контроля за выполнением водителями транспортных средств правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов с 31 августа по 6 сентября личный состав ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир, пешеход!», - говорится в сообщении.

С начала 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» зафиксировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 13 детей. Из них - четыре юных пассажира, один - водитель скутера, один - водитель автомобиля, семь пешеходов.