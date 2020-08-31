РИАМО - 31 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 146 случаев заражения Covid-19, при этом ни одного случая не зафиксировали в 26 городских округах, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки 22 новых случая заражения выявлено в Красногорске, 11 – в Мытищах, девять – в Ленинском округе, по восемь – в Балашихе, Жуковском и Королеве. Семь заразившихся выявили в Воскресенске.

По шесть случаев заражения выявили в Богородском округе и Люберцах. По пять случаев – в Подольске и Ступине. По четыре заразившихся за сутки выявлено в Одинцовском, Коломенском, Орехово-Зуевском и Наро-Фоминском округах, а также в Реутове. Троих инфицированных выявили в Дмитровском округе.

По два случая заражения зафиксировали в Домодедове, Зарайске, Истре, Краснознаменске, Лыткарине, Павловском Посаде, Щелкове, Электростали и Сергиево-Посадском округе. По одному случаю зарегистрировано в Волоколамском и Раменском округах, Дзержинском, Долгопрудном, Клину, Лобне, Солнечногорске, Чехове, Электрогорске и Химках.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Бронницах, Власихе, Дубне, Егорьевске, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Озерах, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пушкине, Пущине, Рошале (входит в горокруг Шатура), Рузском округе, Серебряных Прудах, Серпухове, Талдомском округе, Фрязине, Черноголовке, Шатуре, Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заражения коронавирусом. За период пандемии умерли 1187 человек, выздоровели и выписались 51 523 пациента.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.