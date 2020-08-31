РИАМО - 31 авг. В столице последний день лета стал самым жарким в августе, температура воздуха прогрелась до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 14 часов на ВДНХ термометры показывали плюс 30 градусов. Достойный финал уходящего лета», — отмечается в материале.

По данным метеорологов, в понедельник также должен быть побит рекорд по температуре 1963 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая и комфортная для занятий погода ожидается в столице в первую неделю нового учебного года.