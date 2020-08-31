РИАМО - 31 авг. Сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении двух жителей Московской области в возрасте 34 и 36 лет, которых обвиняют в похищении раритетного лимузина «ЗИС 115» за 66 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Машина была выпущена в 1955 году автомобильным заводом имени И.В. Сталина. Похищение произошло в конце декабря прошлого года.

«Сообщники прибыли в ГСК № 9 на Новосходненском шоссе, где проникли в гаражный бокс и отключили камеры видеонаблюдения. После этого они выкатили автомобиль, погрузили его на эвакуатор и скрылись», — говорится в сообщении.

Таким образом, они причинили ущерб собственнику раритетного авто свыше 66 миллионов рублей. Во время расследования автомобиль был найден и возвращен хозяину.

Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Один из обвиняемых находится под стражей, второй — под домашним арестом.