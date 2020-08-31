РИАМО - 31 авг. На большинстве московских цветочных рынках с каждым часом увеличивается поток покупателей, желающих приобрести цветы в преддверии 1 сентября, передает корреспондент РИАМО.
В столице 1 сентября не будет общих линеек в школах, но образовательные организации смогут провести локальные праздники для первоклассников.
«Несмотря на пандемию коронавируса, спрос на цветы не упал, а даже вырос. Наша лавка открылась в 7:00 и уже к 12:00 прилавки были почти пустыми», - рассказал флорист Михаил Кормилин.
Почти на всех крупных цветочных базах можно наблюдать большие очереди. В подавляющем большинстве за цветами приезжают родители первоклассников со своими детьми. Старшеклассников было замечено немного. Покупатели активно знакомятся с ассортиментом и выбирают наиболее выгодные предложения.
Покупатели отмечают, что красивый букет по самой выгодной цене можно приобрести на Рижском цветочном рынке.
«Здесь (на Рижском рынке - ред.) композиция из нескольких видов цветов обошлась нам в 800 рублей, когда продавцы у метро «Киевская» предлагали тот же набор в два раза дороже», - рассказали родители одного московского первоклассника.
Несмотря на закрытие станции метро «Рижская», которая откроется только в следующем году, покупателей, по словам продавцов, меньше не стало.
Между тем, флористы считают, что пик продаж цветов наступит ближе к вечеру.
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, жители столицы предпочитают покупать цветы с рук, а не заказывать через интернет.
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