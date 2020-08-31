РИАМО - 31 авг. Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в подмосковном Серпухове из ревности отрубил кисти рук, впервые сфотографировалась без протеза, фото она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Газета.ru.

В 2017 году муж Маргариты Грачевой в лесу отрубил ей обе кисти рук. Одну из рук удалось спасти врачам, а вместо второй установили бионический протез. Сейчас Грачева ведет популярный блог в Instagram.

«Я давно хотела сделать это... Но никак не решалась», — написала Грачева.

Это ее первая подобная фотосессия. По ее словам, этим поступком она хочет показать важность внутренних ценностей и взглядов.

Грачева подчеркивает, что люди относятся к ней по-разному, когда она надевает или снимает свой протез, поэтому девушку это весьма беспокоит.

Грачева переехала из Серпухова в Санкт-Петербург вместе со своими сыновьями. Она снова планирует выйти замуж. Ее бывший муж получил 14 лет колонии строгого режима.