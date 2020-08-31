РИАМО - 31 авг. Новый учебный год в Московской области начнется с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности для противодействия распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Процесс обучения, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием, должен проводиться с соблюдением всех норм безопасности. Наши дети — это порядка 950 тысяч учеников — пойдут в школу, еще более полумиллиона — в колледжи, высшие учебные заведения и детсады», — напомнил Воробьев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин придает большое значение всему, что связано с воспитанием, подготовкой и качеством образования.

«Несмотря на специфику 2019-2020 учебного года, в качестве образования у нас заметный прогресс. С 1 сентября все начальные классы, порядка 400 тысяч детей, будут обеспечены горячим питанием. Спасибо всем, кто добросовестно и своевременно привел в надлежащее состояние пищеблоки», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что в школы в этом году пойдут на 38 тысяч учеников больше, чем в 2019 году. В этом году откроется 35 школ, которые укомплектованы профессиональными кадрами.

В ходе совещания обсудили новый стандарт работы с инвесторами. Важно, чтобы областные территории были обеспечены рабочими местами и инвестициями, подчеркнул губернатор. Он также добавил, что в регионе продолжается работа, направленная на поддержку фермерских хозяйств.

Особо Воробьев отметил сырный фестиваль «Сыр. Пир, Мир», который состоялся в Истре. Задача на 2021 год — полностью запустить в Дмитрове сырный кластер для создания рабочих мест и роста объема инвестиций.

В завершение Андрей Воробьев обратил внимание глав городских округов на качество работы управляющих компаний.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.