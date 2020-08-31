РИАМО - 31 авг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что организованы проверки по факту нападения на активиста Егора Жукова, пишет Газета.ru.

«Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят наши правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем в Telegram-канале об избиении активиста, журналиста «Эха Москвы» Егора Жукова. Молодому человеку диагностировали травму головы.



Врачи не стали госпитализировать Жукова и его отпустили домой. По факту нападения на активиста возбуждено уголовное дело.