РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Рабочие завершат укладку асфальта на новом тротуаре в микрорайоне Климовск Подольска в понедельник, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник завершатся работы по укладке асфальтового покрытия на новом тротуаре, ведущего от ЖК «Эстет» до существующей застройки на улице Революции в микрорайоне Климовск. При благоприятных погодных условиях до октября текущего года планируется завершить весь объем работ», - говорится в сообщении.

В частности, будет вывезен строительный мусор, завезен грунт, установлены опоры уличного освещения и ограждение. Также рассматривается возможность высадки саженцев молодых деревьев, чтобы облагородить территорию.

Ранее глава округа Николай Пестов поставил задачу до 1 сентября завершить работы по строительству тротуара, чтобы жители с началом учебного года могли по нему ходить. Данная задача выполнена.

«В настоящее время существует проблема подтопления проезжей части улицы Серпуховской, из-за чего с одного участка тротуара на другой пройти будет непросто. По данному вопросу будет проведено рабочее совещание, на котором планируется обсудить пути решения для отвода воды и принятия соответствующих мер в максимально сжатые сроки», - заключается в материале.