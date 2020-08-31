РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. Юниорки до 19 лет СШОР по баскетболу городского округа Мытищи стали серебряными призерами первенства Московской области по баскетболу, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«В городе Ногинск в ДС «Знамя» прошли финальные игры соревнований. Юниорки до 19 лет, 2002 года и моложе, СШОР по баскетболу городского округа Мытищи стали серебряными призерами», - говорится в сообщении.

Представители спортшколы поздравляют команду и тренеров Ирину Лапутину и Джорджа Алиева.