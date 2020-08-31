РИАМО - 31 авг. На текущей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха зафиксируется выше средних значений, столбики термометров будут достигать 20 градусов тепла, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня (31 августа - ред.) воздух может прогреться до 28-30 градусов. На 12:00 он прогрелся уже до 27 градусов. Завтра ожидается похолодание. До конца недели температура будет держаться на отметке 18-20 градусов, что все равно выше климатической нормы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник в столице ожидаются несущественные осадки.

Кроме того, кратковременные дожди могут пройти в регионе на выходных.