РИАМО - 31 авг. В Центральном выставочном зале «Манеж» со 2 по 6 сентября пройдет XXXIII Московская международная книжная ярмарка, участие в ней примут более 300 издательств, сообщил журналистам директор ярмарки Андрей Гельмиза.

Издательства представят книжные новинки, выход которых откладывался из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на ярмарке пройдет множество онлайн-мероприятий.

«Количество участников в этом году не меньше, чем в прошлом. У нас более 300 издательств принимает участие на ярмарке. У нас огромное офлайн-присутствие на площадке и очень значимая в этом году онлайн-часть», - подчеркнул Гельмиза.

Он добавил, что все мероприятия будут транслироваться онлайн. Таким образом, ярмарку смогут посетить и те, кто не смог приехать в Москву.

«Мы рассчитываем на интерес не только москвичей, но и всех россиян. А также читателей и издателей со всего мира», - добавил директор ММКЯ.

Продажа билетов на ярмарку начинается с 31 августа. Их можно будет приобрести только на сайте ярмарки. От стандартной процедуры продажи билетов организаторы решили отказаться ради безопасности посетителей. Войти на территорию ярмарки можно будет только на тот сеанс, который указан в билете.

«Сеанс означает, что вы в течение этого времени - 60 минут - должны войти на ярмарку. Он не ограничивает время пребывания на ярмарке. Это всего лишь время, которое мы бронируем для вас, чтобы войти комфортно на ее территорию. Не приходите заранее и не опаздывайте», - заключил Гельмиза.

Директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова добавила, что за пять дней на ярмарке ожидается более 270 мероприятий.

«Московская международная книжная ярмарка станет площадкой главных книжных премьер этого непростого года. В период самоизоляции новинки в бумажном формате практически не выходили. Теперь в сентябре издатели представят самые яркие и новые книги этого года», - отметила Кожанова.

На ярмарке можно будет пообщаться с авторами Диной Рубиной, Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным и многими другими. Почетным гостем станет Республика Корея.