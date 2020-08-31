РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. В городском округе Мытищи выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки, всего в горокруге зафиксировали 2 309 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 146 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 187 человек. Выздоровели и выписались 51 523 человека. Всего в муниципалитете выявили 2 309 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

30 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 298.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.