Какие выплаты, льготы и подарки положены школьникам в Подмосковье

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Льготный проезд положен всем категориям учащихся, в том числе студентам. По транспортной карте «Стрелка» на первые 35 поездок действует скидка в 50%, а после этого она увеличивается до 99%. Помимо самой карты учащемуся нужно иметь при себе справку из школы или студенческий билет, для подтверждения льготного проезда.

Регулирует механизм проезда Постановление Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 «Об утверждении Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок».

Если «Стрелку» ребенку выдали после 1 июля 2020 года, ей уже можно пользоваться. Выданные ранее транспортные карты необходимо было разблокировать до 25 августа через подмосковный портал Госуслуг. Если вы не успели это сделать, можно обратиться за помощью в МФЦ.

Право на бесплатный проезд закреплено на общероссийском, федеральном уровне, но лишь для некоторых категорий школьников:

– дети из многодетных семей;

– дети, получающие пенсию по потере кормильца;

– члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, а также государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы;

– члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных пропавшими без вести в районах боевых действий;

– дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

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