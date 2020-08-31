Какие выплаты, льготы и подарки положены школьникам в Подмосковье

Куда обращаться
Школьники Московской области могут рассчитывать на ряд льгот и выплат во время учебы. Некоторые меры поддержки положены всем семьям с детьми, другие – только льготным категориям граждан. Чтобы их получить, нужно обращаться либо в МФЦ, либо в районное отделение соцзащиты. Многие льготы можно оформить через портал госуслуг Московской области.
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Необходимые документы
В стандартный пакет документов входят паспорт родителя, свидетельства о рождении детей, документ о регистрации по месту жительства родителей и ребенка в Подмосковье (например, выписка из домовой книги), а также бумаги, подтверждающие льготный статус. Это могут быть документы о среднедушевом доходе семьи, справки из пенсионного фонда или из образовательных учреждений и тому подобное. В каждом конкретном случае лучше всего позвонить в МФЦ или соцзащиту и уточнить, какие именно документы нужно подать вместе с заявлением на получение поддержки.
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Подарочный набор первоклассника
В набор входят тетради, канцелярские принадлежности, пенал, ранец и прочее на сумму 2 600 рублей. Получить его смогут дети из малоимущих семей, идущие в первый класс, которые вместе с родителями зарегистрированы по месту жительства в Московской области (согласно Закону МО от 19.07.2019 №164/2019-ОЗ). В 2020 году это значит, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 13 115 руб. Получить подарок можно до 20 сентября. Для этого необходимо обратиться в соцзащиту не позднее 5 сентября.
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Выплата на школьную форму
Размер ежегодной выплаты составляет 3 000 рублей. Деньги положены каждому ребенку из многодетной семьи. Если по каким-то причинам вы не получали помощь в прошлом году, выплаты не суммируются. Обратиться с заявлением следует до 5 декабря 2020 года. Предоставление выплаты осуществят не позднее 20 декабря.
Меру поддержки регулируют Закон МО №1/2006 от 12.01.2006 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (ред. от 10.04.2020), а также Постановление Правительства МО от 27 июня 2017 г. №529/22 «Об утверждении Порядка предоставления выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области…».
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Бесплатное питание в школах
Питание для учащихся 1–4 классов в школах с 2020 года будет бесплатным. Никаких дополнительных заявлений для его получения предоставлять не понадобится. Соответствующий документ был принят Госдумой 18 февраля текущего года.
Что касается учащихся средней и старшей школы, то бесплатное питание положено лишь некоторым льготным категориям учащихся:
- детям из многодетных или малообеспеченных семей;
- школьникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
- детям-сиротам;
- детям из неполных семей;
- получающим пенсию по потере кормильца;
- усыновленным детям;
- детям-инвалидам или детям с ОВЗ;
- детям ликвидаторов техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС или из семей, пострадавших в результате техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям, с родителями-инвалидами I или II группы.
Для оформления права на бесплатное питание необходимо обратиться непосредственно в школу и написать заявление на имя директора.
Льготный и бесплатный проезд на общественном транспорте
Льготный проезд положен всем категориям учащихся, в том числе студентам. По транспортной карте «Стрелка» на первые 35 поездок действует скидка в 50%, а после этого она увеличивается до 99%. Помимо самой карты учащемуся нужно иметь при себе справку из школы или студенческий билет, для подтверждения льготного проезда.
Регулирует механизм проезда Постановление Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 «Об утверждении Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок».
Если «Стрелку» ребенку выдали после 1 июля 2020 года, ей уже можно пользоваться. Выданные ранее транспортные карты необходимо было разблокировать до 25 августа через подмосковный портал Госуслуг. Если вы не успели это сделать, можно обратиться за помощью в МФЦ.
Право на бесплатный проезд закреплено на общероссийском, федеральном уровне, но лишь для некоторых категорий школьников:
– дети из многодетных семей;
– дети, получающие пенсию по потере кормильца;
– члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, а также государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
– члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных пропавшими без вести в районах боевых действий;
– дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
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Льготные путевки
Региональную льготу устанавливают Постановление Правительства МО №269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (ред. от 20.06.2017) и Закон МО №1/2006 от 12.01.2006 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (ред. от 10.04.2020).
Иногда путевки предоставляются полностью бесплатно, иногда – с частичным возмещением средств. Получить льготу возможно один раз в год, по мере поступления средств из бюджета. Для этого необходимо встать в очередь в органе соцзащиты.
Бесплатно в оздоровительное учреждение могут поехать:
- дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;
- дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных учреждениях в Московской области;
- некоторые иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Компенсация части стоимости путевки положена:
- детям из многодетных семей;
- детям погибших военнослужащих;
- детям-инвалидам и сопровождающему лицу;
- иным категориям лиц из числа детей, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Размер компенсации зависит от среднедушевого дохода семьи.
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Бесплатное посещение музеев и выставок
Чтобы приобрести льготный билет в кассе музея или парка развлечений, необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу. Это может быть, например, удостоверение многодетной семьи или свидетельство о рождении для получения льготного билета для детей определенного возраста.
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