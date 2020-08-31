РИАМО - 31 авг. Текущий год может стать самым теплым за историю метеонаблюдений, пока этот год уступает 2016-му году, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура за семь месяцев по глобусу, она на втором месте после 2016 года. Вероятность того, что год будет самым теплым составляет 36%», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что с наибольшей вероятностью год войдет в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений.

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