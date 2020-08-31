РИАМО - 31 авг. В Московской области от коронавируса вылечилось 103 человека за последние сутки, общее число вылеченных за все время составляет 51 523, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За минувшие выходные выявили 311 случаев заболевания, из них 146 – за минувшие сутки. Скончались за сутки два человека, всего умерли 1187 пациентов.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 51 523 человека», – говорится в сообщении.

Сейчас в Московской области лечат пациентов из Москвы, других регионов России, а также иностранцев. За все время в Подмосковье выявили более 3,5 тысячи случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса. Также ответы на вопросы по вирусу можно найти на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.