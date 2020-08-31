РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 авг. Число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусной инфекцией в подмосковном Красногорске достигло 3,7 тысячи, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области.

«311 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие выходные. В том числе 146 случаев - за минувшие сутки», - говорится в сообщении.

В Красногорске за 29-30 августа суммарно выявили 39 новых случаев Covid-19, из них 22 - за последние сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 187 человек. Выздоровели и выписались 51 523 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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Текстовая трансляция

31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.