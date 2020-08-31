РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 авг. В подмосковных Котельниках в понедельник отметят День микрорайона, во многих дворах округа пройдут праздничные программы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«В преддверии Дня города Котельников во многих дворах пройдут праздничные программы, которые начнутся уже в понедельник. Жителей ждут мастер-классы от городских библиотек, катание на лошадях спортшколы «Белка», а детей - анимация от ТЦ «МЕГА Белая Дача» и ростовые куклы от театра «Софит», - говорится в сообщении.

В понедельник в 18:00 праздник начнется по адресу: 3-й Покровский проезд, дом №2, детская площадка.