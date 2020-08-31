РИАМО - 31 авг. В Москве к сентябрю выпала годовая норма осадков, за август выпало 5% годовой нормы небесной влаги, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве за первые семь месяцев выпало 95% от годовой суммы осадков. А с учетом (августа - ред.) выпало уже 100% осадков. То есть мы будем идти с перевыполнением», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что при этом июль оказался рекордно теплым в России. Особенно жарко было в северных регионах страны.

«Он оказался, как и июнь, рекордным (в России – ред.). Он делит первое и второе место с 2016 годом. Он занимает пятую строчку самых высоких по температуре месяцев. По всей территории температура была выше нормы», - сказал Вильфанд.