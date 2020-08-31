РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили восемь новых случаев Covid-19, общее число выявленных случаев в округе составило 1 966, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 51 523 человека выписали домой из стационаров, 1 187 скончались из-за развившихся осложнений. 1 966 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону.

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Текстовая трансляция

31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.