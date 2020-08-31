РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 авг. В Домодедове за минувшие сутки выявили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 2 092 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 146 новых случаев заболевания. Всего за выходные в регионе зафиксировали 311 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 187 человек. Выздоровели и выписались 51 523 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 2 092», - говорится в сообщении.

Всего за выходные в округе выявили девять новых случаев заболевания.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.