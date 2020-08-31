РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. В городском округе Мытищи компанию «Т.Б.М.» оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку Работню, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вторично рассмотрели дело об административном правонарушении, совершенном в Мытищах. Виновник – компания «Т.Б.М.», управляющая недвижимостью на земельном участке вблизи Волковского шоссе.

«По итогам расследования инспекторы Минэкологии вынесли постановление об административном наказании, однако нарушители обжаловали его в судебном порядке. Мытищинский городской суд отправил дело на новое рассмотрение. Вторичное рассмотрение подтвердило правоту Минэкологии в споре с недобросовестным водопользователем. Компания оштрафована на 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе административного расследования было установлено, что компания допустила сброс в реку Работню сточных вод с повышенным содержанием соединений азота.