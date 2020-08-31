РИАМО - 31 авг. За ликвидацией несанкционированных свалок в Подмосковье начали следить с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», оно помогает контролировать уборку навалов мусора на территории всех муниципалитетов области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С момента запуска сервиса уже начаты работы по ликвидации 80 незаконных свалок на территории 11 муниципалитетов», - отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Работу контролируют в три этапа: подтверждение свалки, контроль ее уничтожения и контроль результата. Исполнители должны фотографировать процесс ликвидации, прикрепляя к снимкам данные геопозиции.

Все материалы работ поступают в подмосковный ЦУР.

Сначала проект был пилотным. Министерством экологии региона он был запущен на территории пяти округов Подмосковья ̶ Домодедово, Мытищи, Химки, Люберцы и Ленинский городской округ. Сейчас приложение отслеживает ситуацию во всех городских округах.