РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Ветерану «ЗиО-Подольск» Николаю Лощилину вручили юбилейную медаль «75 лет атомной отрасли России», сообщается на сайте предприятия.

«Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, орденоносец, почетный ветеран Подмосковья, председатель Совета ветеранов ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») Николай Лощилин отмечен медалью «75 лет атомной отрасли России». Награду ему вручил лично генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев», - говорится в сообщении.

Лощилин пришел на «ЗиО-Подольск» 16-летним мальчишкой в 1942 году, изготавливал бронекорпуса для штурмовиков ИЛ-2. После войны восстанавливал предприятие. 17 лет отработал начальником самого крупного на заводе цеха по производству оборудования для тепловой энергетики.

Он удостоен таких наград, как Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», почетные знаки «За заслуги перед городом» первой и второй степени, имеет звание «Почетный работник министерства энергетического машиностроения СССР».

Медаль была выпущена специально к юбилею отрасли, на аверсе изображен знак атома и цифра «75», на реверсе – брендированный знак госкорпорации «Росатом» – лента Мебиуса, характеризующая развитие и цикличность жизни, и шар, помещенный во внутреннем пространстве ленты, символизирующий атомное ядро.