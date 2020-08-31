РИАМО – 31 авг. Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что поставки вакцины от Covid-19 начнутся в сентябре, сообщает kp.ru.

«Для третьего этапа испытания препарата набрали уже 2,5 тысячи добровольцев», - говорится в сообщении.

Поставки будут осуществлять большими партиями.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».

«Спутник V» прошел тестирование, его безопасность была доказана. У людей, принявших участие в тестировании препарата, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.

В сентябре готовится к регистрации еще одна вакцина, которую разрабатывает центр «Вектор» в Новосибирске.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.