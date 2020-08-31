РИАМО - 31 авг. В Московской области за прошедшие сутки выявили 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявлено более 68 тысяч случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб области по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За сутки в Подмосковье умерли два пациента с Covid-19, за весь период в Московской области умерли 1 187 пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что региональное правительство активно отслеживает эпидемиологическую ситуацию.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.