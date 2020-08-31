РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 авг. В Центральном Дворце культуры Щелкова возобновил свою работу киноклуб, сеансы будут проходить по средам и субботам, сообщается на сайте ЦДК.

«Для взрослых по средам возобновляются показы художественных фильмов, которые после просмотра можно будет обсудить. По субботам для детей от 4 до 10 лет организованы кинопоказы мультфильмов и сказок. Вход на все сеансы свободный», - говорится в сообщении.

5 сентября в 10:00 для детей пройдет кинопоказ сказок, 9 сентября в 20:00 для взрослых будет показан художественный фильм «Солдат и слон».

Сеансы проходят по адресу: улица Пушкина, дом 22, Центральный Дворец культуры, малый зал. Телефон: 8(496) 566-97-85.

В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, перед входом в зал всем посетителям измеряется температура, при себе необходимо иметь маску.