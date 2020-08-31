РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил свыше 93%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«На минувшей неделе сбор платежей за услуги ЖКХ составил 93%», - сказала Мотыль.

Она пояснила, что для повышения платежеспособности населения дважды в неделю проводится рабочее совещании с УК.

«Очередное совещание состоится завтра, 1 сентября, на котором подведут итоги месяца», - завершила она.