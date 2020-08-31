РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. Мытищинский деревообрабатывающий завод посетили специалисты деревообрабатывающей промышленности из Республики Коми, предпринимателей заинтересовал сушильный комплекс, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Встреча прошла под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей. Программа пребывания была рассчитана на два дня.

«В первый день делегация посетила Мытищинский деревообрабатывающий завод. Заместитель директора ООО «Мытищинский ДОЗ» Сергей Беляков провел экскурсию по старейшему предприятию округа. Предпринимателей заинтересовал сушильный комплекс. Это совместная разработка завода с Московским государственным университетом леса (ныне Мытищинский филиал МГТУ имени Баумана)», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что во второй день прошел круглый стол. Обсудили стратегию установления взаимоотношений в сфере заготовки и обработки леса.

«Уверен, что после таких прямых диалогов наши регионы выйдут на формат сотрудничества», - отметил глава.