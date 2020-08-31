Лето, которого в Москве и Подмосковье ждали особенно сильно из-за омраченной Covid-19 весны, закончилось. Впереди — три месяца осени, и сегодня многих волнует вопрос, что она принесет с собой в плане погоды. Эксперты пока осторожны в своих прогнозах, но предполагают, что осень-2020 может оказаться теплее нормы, а бабье лето начнется совсем скоро. О том, чего ждать от погоды в ближайшее время, синоптики рассказали РИАМО.

Из августа в бабье лето

По данным синоптиков, в ночь на 1 сентября по территории Московского региона пройдет холодный атмосферный фронт, температура в ночные часы составит 16–18 градусов выше нуля. Холодный фронт будет сопровождаться кратковременными дождями, поэтому школьникам, приступающим к учебе, не помешают зонты и верхняя одежда.

«Днем дожди будут постепенно прекращаться, хотя облачность сохранится. В дневные часы температура будет колебаться в районе отметки в плюс 20 градусов. Эта цифра немного выше обычных значений для 1 сентября», — рассказывает в беседе с РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Далее, по словам эксперта, практически до конца первой декады сентября Москву и Подмосковье ждет достаточно комфортная погода с небольшой вероятностью дождей и температурами, которые постепенно превысят норму.

«Если 2–3 сентября в дневные часы будет около плюс 18–23 градусов тепла, что примерно соответствует норме, то к 7–10 числу температура повысится до 20–25 градусов. Поэтому есть вероятность, что уже с 3 по 9 сентября столичный регион ждет первое бабье лето», — говорит Леус.

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Сентябрьские грозы

Как прогнозирует портал Gismeteo, температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.

При этом по-настоящему ясными будут два дня — 2 и 3 сентября, а на протяжении 22 дней будут идти дожди (хоть зачастую и небольшие). 1, 7 и 9 сентября ожидаются грозы.

Самой холодной будет ночь на 16 сентября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся всего до трех градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 10 градусов — ожидается 23 сентября.

Теплые ночи — до плюс 17 градусов — ожидаются 11 и 12 сентября, самые высокие дневные температуры — до плюс 27 градусов — 8 и 12 сентября.

Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков поясняет, что эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.

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Осень теплее нормы

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температурные значения в сентябре ожидаются около или выше нормы, также первый осенний месяц обойдется без избытка осадков — их количество может быть как около нормы, так и в дефиците.

Однако, как отметил в разговоре с РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это предварительные расчеты, которые будут скорректированы. Также пока нет ясности и по приходу заморозков в Московский регион.

«В среднем, если говорить о климатических изменениях, заморозки в Москве и Подмосковье начинаются в третьей декаде сентября. Но они также могут прийти и раньше, и позже. Любые долгосрочные прогнозы не могут быть уверенными», — уточняет Вильфанд.

По словам Михаила Леуса, общий предварительный прогноз на осень в столичном регионе благоприятный: в среднем этот сезон ожидается теплее нормы. По тем данным, которые имеются у синоптиков на текущий момент, особенно теплым будет ноябрь — его средняя температура как минимум на 2–3 градуса превысит норму.

«О заморозках в Москве и Подмосковье говорить пока преждевременно. Но уже понятно, что осенью 2020-го нас ждут как периоды потепления, так и периоды похолодания», — заключает эксперт.

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