РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. За минувшую неделю пожарные подмосковных Люберец участвовали в тушении шести возгораний, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошли шесть пожаров. Из них в Люберцах – пять, один – в Дзержинском», – сказал Катаев.

Так, 24 августа в 17:28 в поселке Коренево на улице Лорха у дома №15 обгорел мусор в заброшенном строении. 26 августа в 6:05 на улице Кирова у корпуса 22 обгорел автомобиль. Пострадавших нет.