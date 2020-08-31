РИАМО - 31 авг. «Почта России» сократила время доставки посылок первого класса в Московскую область и из нее, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Сокращение сроков доставки – это кропотливая и ежедневная работа. Автоматизированные логистические центры, наращивание темпов сортировки, запуск новых логистических маршрутов и пополнение нашего автопарка – все это позволяет нам сегодня доставлять посылки первого класса быстрее», – заявил глава макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Из российских городов-миллионников и городов с населением в минимум 500 тысяч человек посылки теперь идут в среднем на три дня быстрее, из городов с населением более 100 тысяч человек – на четыре. Также снизились сроки доставки ускоренной почты из Московской области: в 158 городов России она стала доходить на 4 дня быстрее, чем раньше.

При отправке ускоренных посылок из Подмосковья сроки доставки сократились на восемь дней в направлении городов Волжский, Невиномысск, Пятигорск и Северодвинск. Отныне быстрая почта в эти города из Московской области дойдет максимум за пять дней.

Первым классом лучше всего отправлять небольшие вложения. Такие посылки доставляются в основном автомобильным транспортом, из-за этого срок пересылки на дальние расстояния сокращается. Отправление является регистрируемым, его можно отследить на всех этапах пересылки.

В прошлом году Почта России сократила время доставки заказной почты по 7800 направлениям. Сроки доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении уменьшились в ряде случаев на 40-50%.