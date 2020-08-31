РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Железнодорожники планируют завершить реконструкцию конечной станции МЦД-2 Подольск в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Железнодорожники завершают реконструкцию конечной станции МЦД-2 Подольск. Взамен старых платформ были возведены две новые «островные» и одна «береговая» с навесами на всю длину для защиты от осадков, с современной навигацией и освещением.

«Для безопасного перехода через железную дорогу и выхода на платформы реконструирован подземный переход площадью 3,5 тысячи квадратных метров, расширены выходы, для удобства маломобильных граждан установлено шесть эскалаторов и четыре лифта. В настоящее время ведется строительство пассажирского вестибюля и здания для отдыха локомотивных бригад. Завершить реконструкцию планируется в октябре», - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции станции Подольск железнодорожниками были проведены работы по строительству парка оборота и экипировки электропоездов, где дополнительно уложили четыре новых приемоотправочных пути.

«Это третья станция на МЦД-2, реконструкцию которой мы завершаем в этом году. В настоящее время на втором диаметре ведется строительство новых станций Марьина роща, Печатники, Щукинская и масштабная реконструкция участка Каланчевская – Курская», - пояснил начальник МЖД Михаил Глазков.