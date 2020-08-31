РИАМО - 31 авг. С начала года в Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот порядка 19 тысяч гектаров земли, речь идет о возвращении заброшенных и заросших земель, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наибольшее количество земель вовлечено в оборот в городском округе Солнечногорск - 2 156 гектаров. Также в лидерах по площади распаханных земель идут Коломенский городской округ, где введено в оборот 1 950 гектаров, Клин - 1 790 гектаров, Серпухов - 1 204 гектара и Лотошино - 1 128 гектара», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что благодаря вводу земли в сельхозоборот растет процент использования пахотных земель. От этого развиваются сельхозпредприятия области. Земли проходят тщательную обработку: на них выкорчевывают пни, убирают валуны и древесину.

«Согласно планам муниципальных образований, в 2020 году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 60 тысяч гектаров. Напомню, что с 2013 года в Московской области в сельскохозяйственный оборот введено уже более 360 тысяч гектаров неиспользованной ранее земли», - добавил Разин.